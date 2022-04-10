На Украине лучшая импортная экипировка и вооружение не доходит до «передовой»

Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявил, что зачастую лучшие поставляемые Киеву вооружения и экипировка «оседают в тыл» и не попадают украинским военным, – сообщают СМИ.

В эфире телеканала «Украина 24» Немчинов сказал: «Легенды про «космодесантников» в тылу, которые экипированы лучше, чем наши кадровые части на фронте, это не легенды, это правда».

Тем временем, министр обороны Словакии Ярослав Надь в эфире Словацкого телевидения заявил, что власти страны решили передать в дар Украине самоходные гаубицы Zuzana.

Следует также отметить, что Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с начала военного положения в стране незаконно пересечь границу, чтобы сбежать из Украины, пытались 2,2 тысячи мужчин.

Киев, Иван Бабурин

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