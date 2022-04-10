Украинские пропагандисты начали снимать ролики «по сценарию» ИГИЛ*

В соцсетях начали распространяться украинские видеоролики, снятые по сценарию, очень напоминающему ролики ИГИЛ* времен начала войны в Сирии, а именно: вступление, показательная казнь, стоящего на коленях и обещание смерти врагу, – сообщает телеграм-канал «Война с фейками»..

Сообщается, что в украинском пропагандистском ролике молодая девушка в вышиванке и с венком на голове, символизирующая Украину, перерезает серпом горло стоящему на коленях человеку в тельняшке.

«Украина» называет русских «свиньями» и обещает, что «ваши трупы будут гнить на полях. Их будут терзать собаки и дикие звери», – подобные действия попадают под статью 280 УК РФ (призывы к экстремизму) и 282 УК РФ (возбуждение ненависти).

Как отмечают авторы телеграм-канала «Война с фейками», «постановка ролика один в один напоминает то, что снимали боевики ИГИЛ* и за что их осудил весь мир».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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