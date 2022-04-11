Российский спецназ уничтожил одного из главарей «Правого сектора»*

Российская группа спецназначения в пяти километрах южнее Изюма уничтожила одного из одиозных главарей украинской неонацистской организации «Правый сектор»* Тараса Бобанича. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным ведомства, с 2014 года Бобанич участвовал в карательной операции Киева в Донбассе и лично отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска. Националист виновен в сотнях смертей мирных жителей Донбасса, в том числе детей, он участвовал нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины, подчеркнули в Минобороны.
С 2019 года Бобанич занимал должность заместителя командира «Правого сектора»* по вопросам деятельности резервных подразделений, отмечается в сообщении.
Вооруженные силы России продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций, подчеркнули в ведомстве.
* признан экстремистским и запрещен на территории России
Москва, Наталья Петрова
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