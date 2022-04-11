На Украине решили изменить русскоязычные названия городов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь в понедельник, 11 апреля, заявил о необходимости переименовать населенные пункты, носящие русскоязычные названия, – сообщает Общественное интерактивное телевидение.

В эфире телеканала Креминь заявил, что рассчитывает на распространение украинского языка по всему Евросоюзу после вступления в него Украины.

«Я верю, что украинский язык будет слышно, и он будет обязательным и в странах Балтии, и в Португалии, и в Польше, и в Испании. Где угодно!», – заявил украинский уполномоченный по защите государственного языка.

«Цель переименования – укрепление самобытности и культурной независимости Украины. Населенные пункты с такими названиями как Южноукраинск, Первомайск, Арбузинка, Луч, Переводчиково не отвечают нормам современного украинского языка», – сказал Креминь.

Киев, Иван Бабурин

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