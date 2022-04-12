Зеленский отказал во встрече президенту ФРГ

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 12 апреля, получил отказ от киевских властей во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским «из-за его тесных связей с Россией», -сообщает издание Bild.

Немецкое издание со ссылкой на украинские правительственные круги, сообщает, что Зеленский «не хочет сейчас встречаться со Штайнмайером в Киеве», в то время как «другие политики из ЕС могут прибыть».

Также Bild пишет, что в настоящий момент Штайнмайер находится с визитом в Польше и планировал посетить Украину в среду, 13 апреля.

Решение киевских властей об отказе во встрече с Зеленским, пишет немецкое издание, связано с «тесными связями Штайнмайера с Россией в последние годы, в том числе взаимоотношения в качестве министра иностранных дел с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Также Штайнмайер был большим приверженцем газопровода «Северный поток-2» и считается архитектором дружелюбной политики федерального правительства по отношению к России».

Берлин, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»