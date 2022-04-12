Украина объявила о национализации десяти российских судов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во вторник, 12 апреля, сообщило, что в Одесской области задержано десять российских кораблей, которые теперь будут национализированы, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, следователи ГБР совместно с Госпогранслужбой Украины помешали вывести из Украины 8 российских грузовых судов и 2 танкера, которые находились в акватории порта Одесской области на ремонтных работах. Владельцы пытались вывести корабли из Украины, сменив флаг страны приписки.

Сотрудники ГБР передали суда на хранение в администрацию морских портов Украины и подали материалы в Одесскую ОВА с инициативой национализации.

Напомним, руководство Украины ранее заявляло о планах национализировать всю собственность России в стране, чтобы компенсировать потери от военной спецоперации РФ.

Киев, Иван Бабурин

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