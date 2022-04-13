Украина просит для себя арестованные в Европе российские средства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 апреля, попросил у президентов Польши, Эстонии и Литвы арестованные Европой российские средства, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем аккаунте одной из соцсетей Шмыгаль написал: «На Украину приехали президент Польши Анджей Дуда и его коллеги Алар Карис (Эстония), Гитанас Науседа (Литва), Эгилс Левитс (Латвия). Они уже встретились в Киеве с Владимиром Зеленским».

«Рассказал нашим партнерам о многочисленных преступлениях, совершаемых на украинской земле. Говорили о необходимости введения масштабных санкций, которые помогут приостановить войну и призвал направить арестованные средства и собственность России за рубежом на восстановление разрушенной и поврежденной инфраструктуры на Украине», – сообщил глава кабмина Украины.

Киев, Иван Бабурин

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