Украина возьмет у Канады кредит на десять лет

Министерство финансов Украины в среду, 13 апреля, объявило, что подписало с правительством Канады соглашение о предоставлении Киеву кредита на сумму около $398 млн.

В сообщении, опубликованном на странице украинского Минфина в одной из соцсетей, говорится: «Министр финансов Украины Сергей Марченко подписал кредитное соглашение с правительством Канады о предоставлении Украине 500 млн канадских долларов на льготных условиях. Срок погашения кредита – 10 лет. Средства будут направлены на финансирование приоритетных расходов государства».

Киев, Иван Бабурин

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