Комбинат имени Ильича в Мариуполе перешел под контроль российской армии

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе полностью освобожден от формирований украинских националистов. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича», – уточнил Конашенков.
Мариуполь, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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