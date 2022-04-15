Комбинат имени Ильича в Мариуполе перешел под контроль российской армии

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе полностью освобожден от формирований украинских националистов. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В городе Мариуполе группировкой российских войск и подразделениями народной милиции Донецкой Республики в результате наступательных действий полностью освобожден от украинских националистов Металлургический комбинат имени Ильича», – уточнил Конашенков.

Мариуполь, Елена Васильева

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