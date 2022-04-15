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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Пятница, 15 апреля 2022, 20:04 мск

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Киев: Япония выделит Украине около 100 миллиона долларов

Фото: кабмин Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 15 апреля, сообщил, что правительство Японии приняло решение о выделении Украине помощь в размере 13 млрд. йен (около $102 млн.), – сообщают украинские СМИ.

В видеообращении в своем Telegram-канале Шмыгаль сказал: «Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии о привлечении помощи в размере 13 млрд. йен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны, нашего народа. Переговоры о финансовой помощи Украина ведет на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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