Киев: Япония выделит Украине около 100 миллиона долларов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу, 15 апреля, сообщил, что правительство Японии приняло решение о выделении Украине помощь в размере 13 млрд. йен (около $102 млн.), – сообщают украинские СМИ.

В видеообращении в своем Telegram-канале Шмыгаль сказал: «Сегодня на заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии о привлечении помощи в размере 13 млрд. йен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны, нашего народа. Переговоры о финансовой помощи Украина ведет на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

Киев, Иван Бабурин

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