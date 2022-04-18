Россия сбила три украинских боевых самолета и 11 беспилотников

Средства противовоздушной обороны России сбили в воздухе три украинских боевых самолета – два МиГ-29 в районе населенного пункта Изюм Харьковской области и один Су-25 в районе Авдеевки. Об этом сообщил на утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, по его словам, ПВО сбила 11 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Климово, Невельское, Новотроицкое, Изюм, Пантелеймоновка, Сладководное, Ясное.

Российскими ПВО также перехвачены десять крупнокалиберных реактивных снарядов, выпущенных украинскими реактивными системами залпового огня по населенному пункту Чернобаевка.

За ночь Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами уничтожили 16 украинских военных объектов, в том числе пять командных пунктов, топливохранилище, три склада боеприпасов, а также личный состав и военную технику в районах населенных пунктов Барвенково, Гуляйполе, Камышеваха, Зеленое Поле, Великомихайловка и Николаев, добавил Конашенков.

Ракетами «Искандер» также уничтожены четыре украинских склада вооружения и военной техники. Кроме того, ракетным ударом уничтожены три района сосредоточения живой силы ВСУ у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Краматорск, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

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