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Понедельник, 18 апреля 2022, 16:40 мск

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Украинские беженцы не смогут выехать из страны без загранпаспортов

Большинство украинцев больше не смогут покинуть страну без заграничного паспорта. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

В течение последних полутора месяцев украинские граждане свободно могли попасть в Европейский союз. Загранпаспорт при этом не требовался.

Теперь же выехать по внутреннему паспорту смогут только жители регионов, в которых идут боевые действия. Демченко подчеркнул, что украинцам, проживающим в остальной части страны, будет отказано в пропуске через границу без загранпаспорта.

Накануне «Укрзализныця» сообщила о нескольких случаях снятия с поездов пассажиров, у которых не было заграничных паспортов. При этом в компании отметили, что об изменениях в порядке пересечения границы в известность не поставили ни перевозчика, ни пассажиров.

Киев, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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