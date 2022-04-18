Зеленский заполнил и передал анкету на вступление Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 апреля передал заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС главе представительства Европейского Союза на Украине Мати Маасикасу.

В видеообращении, размещенном на Telegram-канале Зеленский сказал: «Даже этот этап получения статуса кандидата ЕС, опросник и ответы на него, такая процедура проходит годами и хочу поблагодарить за эту скорость, не только нашу команду, которая быстро отвечала, но и вашу большую команду, которая дает нам возможность пройти эту процедуру за недели или пару месяцев».

Напомним, что опросник для вступления в Евросоюз Зеленскому передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время посещения Киева ранее в апреле.

Киев, Иван Бабурин

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