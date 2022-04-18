Украинские власти призвали не сеять панику в соцсетях

Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан страны вести себя внимательнее в социальных сетях и не распространять посты панического содержания, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В Telegram-канале Центра противодействия дезинформации при СНБО размещено сообщение следующего содержания: «Не нужно размещать посты в стиле «все очень плохо, мы проигрываем, но нам об этом не говорят». Так вы помогаете врагу сеять панику, ведь противник пытается демотивировать украинцев. Нужно помнить, что Вооруженные силы Украины сильны. Граждане сильны. Президент и государство сильны. Мы держимся».

«Сейчас любой правильный поступок украинца, в частности, в цифровом пространстве, приближает нас к победе», – заявили в Центре противодействия дезинформации.

Киев, Иван Бабурин

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