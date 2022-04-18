Зеленский выразил благодарность своим военным, запертым на «Азовстали» российскими войсками

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 апреля записал очередное видеообращение, в котором выразил благодарность «бойцам из Мариуполя», – сообщают украинские СМИ.

В соем видеообращении Зеленский в частности, сказал: «Благодарность всем бойцам, героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковской области, которые держатся, защищают судьбу всей Украины».

Следует отметить, что в миноброны России ранее сообщали, что «окруженной и полностью заблокированной в Мариуполе на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке предложено добровольно сложить оружие и сдаться, чтобы спасти свои жизни».

Также в российском военном ведомстве отдельно отметили, что «киевский националистический режим, по данным радиоперехвата, запретил вести переговоры о сдаче в плен, приказав нацистам «Азова» на месте расстреливать любых желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников».

Что касается других моментов речи Зеленского, он заявил следующее: «Значительная часть российских войск сконцентрирована под Донецком для наступления. Сколько бы туда не сгоняли военных, мы будем защищаться. Будем бороться. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно».

Также Зеленский сообщил, что говорил с президентом Литвы и координировал действия, чтобы «сделать цену России еще выше». Говорил с премьерами Болгарии и Хорватии об угрозе свободного мореплавания в Черном море, а также провел совещание о послевоенном развитии Украины.

Также президент Украины заявил, что деньги для его страны – не главное

«Необходимо переосмысление того, какие отрасли нужно развивать после российской спецопрераци»,– сказал украинский президент и отдельно отметил: «Деньги не фундамент для развития страны. Идеи – вот фундамент».

Киев, Иван Бабурин

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