Глава МИД Украины заявил, что конфликт с Россией будет разрешен на поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 19 апреля, заявил, что вопрос окончания военной спецоперации Россией решится на поле боя, а не за столом переговоров, – сообщает телеканал France 24.

В интервью телеканалу украинский дипломат Кулеба сказал: «Этот вопрос не планируется решать путем дипломатических переговоров».

Напомним, что подобного мнения придерживаются канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава евродипломатии Жозеп Боррель.

После видеопереговоров лидеров стран НАТО во вторник, 19 апреля, Джонсон заявил, что считает маловероятным дипломатическое урегулирование ситуации в Украине.

«Долгосрочная цель НАТО должна быть в том, чтобы усилить и укрепить Украину до такого уровня, чтобы Россия никогда не решилась вторгнуться снова», – заявил британский премьер.

В тот же день ранее, германский канцлер сказал, что «нельзя допустить победы России на Украине. Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну».

Со своей стороны, еще 9 апреля глава Евродипломатии Жозеп Боррель впервые за всю историю существования Евросоюза пожелал, чтобы конфликт был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Тогда в своем Twitter Боррель написал: «Эта война должна быть выиграна на поле боя».



Киев, Иван Бабурин

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