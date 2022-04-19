Зеленский заявил, что россиян на Украине поддерживают только «маргиналы»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном традиционном вечернем видеообращении заявил, что российские войска на юге страны поддерживают маргиналы.

В видеообращении Зеленский сказал: «Россияне не дают организовать гуманитарные коридоры. Москва молчит на предложение Киева об обмене, которое спасет украинских военных и мирных жителей Мариуполя. Между тем в оккупированных городах юга у россиян нет поддержки. На их сторону перешли только маргиналы»,

Также украинский лидер заявил, что если бы Украине дали то оружие, которое ей нужно, то страна уже закончила бы конфликт и, что «сейчас на территории Украины и возле границ сосредоточена почти вся боеспособная армия оккупанта».

Кроме того, президент Украины рассказал, что поговорил с премьером Нидерландов и договорился с ним о поставках тяжелого вооружения.

Киев, Иван Бабурин

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