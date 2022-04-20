Украине подарили сто беспилотников-разведчиков

Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины сообщает, что производитель дронов-камикадзе «Switchblade» подарил Украине сто беспилотников «Quantix Recon», которые позволяют проводить точную и быструю разведку недоступных областей.

Глава и исполнительный директор компании «AeroVironment» Вахид Наваби сказал: «Это пожертвование предоставит операторам инструмент, который может летать незамеченным силами противника и не подвергаться воздействию радиочастотных глушителей, чтобы проводить точную и быструю разведку недоступных областей динамично изменяющегося поля боя. Добытая дронами «Quantix Recon» информация позволит планировать операции таким образом, чтобы не подвергать украинских военных опасности».

В свою очередь украинские разведчики в своем аккакунте одной из соцсетеде написали, что компания «AeroVironment» поставляет беспилотники самостоятельно, независимо от других поставок правительством США.

«Подаренные дроны будут отправлены наУкраину в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки», написали в аккаунте Главного управления разведки минобороны Украины.

Киев, Иван Бабурин

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