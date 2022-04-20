Зеленский заявил, что не видел российских документов о переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 апреля, на брифинге по итогам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Украина не получала никаких новых документов от России в рамках мирных переговоров, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, Зеленский заявил, что не только не видел предложений от России, но и «убежден, что их не существует».

Ранее Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал «Стране» заявление пресс-секретаря президента России Пескова о том, что Россия передала Киеву проект документа по мирному соглашению и ждет ответа.

«Россия очень любит делать громкие заявления, чтобы оказывать давление на тот или иной процесс. Это их традиционная тактика» – заявил Подоляк журналистам украинского издания

Со своей стороны, в среду, 20 апреля на брифинге официальный предствитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что словам и заявлениям Киева на переговорах доверия нет, нужно фиксировать все на бумаге

«Киев всячески сопротивляется конструктивной работе в рамках переговорного процесса, затягивает его или публично дезавуирует то, о чем договаривались в ходе встреч.В этой связи верить на слово этим представителям киевского режима никто не собирается, нужны исключительно договоренности – их позиция, положенная на бумаге и зафиксированная на бумаге. Словам доверия нет никакого» – сказала Захарова.

Киев, Иван Бабурин

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