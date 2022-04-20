Зеленский заявил об «освобождении» почти тысячи населенных пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 20 апреля, записал свое традиционное вечернее обращение, в котором он заявил об «освобождении» украинской армией почти тысячи населенных пунктов.

По данным Зеленского «освобождены уже 934 населенных пункта, полиция восстановила работу в 435 населенных пунктах, местное самоуправление заработало в 431 громаде, гуманитарные штабы – в 361 населенном пункте».

Также в своем обращении украинский лидер подвел итоги встречи с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем.

«Ключевая тема переговоров с Шарлем Мишелем – наше вступление в Евросоюз. Я вижу готовность наших партнеров помогать нашему движению в этом направлении», – сказал Зеленский.

Еще одна тема, которую Зеленский обсудил с еврочиновником это – восстановление Украины за счет блокировки российского экспорта.

«Восстановить экспорт украинской аграрной продукции и заблокировать возможности российского экспорта – это общая цель всей Европы. Сегодня опубликован план усиления санкций против России, разработанный группой под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфолла. План предполагает усиление санкций в энергетическом и финансовом секторах. Ближайший шаг – нефтяное эмбарго».

Кроме того, президент Украины заявил, что ЕС готовит шестой санкционный пакет против России.

«Мы с Мишелем обсудили, чтобы он был действенным», – сказал Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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