«Бодливой корове бог рога не дает»: в Крыму ответили на угрозы Украины разрушить Крымский мост

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вооруженные силы Украины нанесут удар по Крымскому мост, как только будет такая возможность.

«Если бы у нас была возможность (атаковать Крымский мост) мы бы это сделали. Если будет возможность это сделать – обязательно сделаем», – сказал Данилов в эфире украинского радио НВ.

На слова секретаря СНБО отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, Данилов «в очередной раз озвучил влажную мечту украинских нацистов», но «бодливой корове бог рога не дает». Руководитель Крыма заявил, что «безопасность Крымского моста и других стратегических объектов обеспечивается на самом высоком уровне», а заявление Киева «еще раз подтверждает, что нацистский режим, засевший в Киеве, надо давить до конца».

«Только так мы можем гарантированно ликвидировать угрозы, исходящие с территории Украины, от шайки преступников и наркоманов», – написал Аксенов в своем телеграм-канале.

Глава РК добавил, что при любой попытке со стороны Украины реализовать подобные угрозы «от исполнителей и от центров принятия решений, где рождаются подобные идеи, даже мокрого места не останется». «Скорее всего, секретарь все понимает. И инстинкт самосохранения у него все-таки работает. И наши военные, и спецслужбы тоже понимают, с кем имеют дело», – подытожил он.

Москва, Наталья Петрова

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