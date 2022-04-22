В США заявили о бесполезности накачки Украины оружием – армия почти уничтожена

Американский полковник Дуглас Макгрегор, участник войны в Персидском заливе, заявил, что российские войска уже практически уничтожили украинские силы. По его оценке, боевые действия, которые ведутся сейчас в Донбассе и вдоль Азовского побережья, являются «окончательным уничтожением того, что осталось от лучших сил Украины» в этом районе. Об этом офицер заявил в эфире Fox News (перевод inosmi.ru).

Как заявил Макгрегор, президент США Джо Байдена пытается убедить общественность в том, что своими действиями на Украине он существенно приближает разрешение конфликта с Россией, однако это не так. По его мнению, тех поставок оружия и другой военной помощи Украине, которые уже обошлись американским налогоплательщикам в 1 млрд долларов, не хватит для перелома ситуации в пользу Киева.

Как отметил эксперт, Байден и его советники рассчитывают на то, что «в будущем они так или иначе сядут за стол переговоров, где смогут диктовать Москве свои условия», но «этому не бывать».

По его прогнозу, если Россия не станет искать разрядки, то западная Украина «попросту превратиться в стрельбище».

Впрочем, как указал Макгрегор, судя по действиям российских войск, главные интересы Москвы расположены в восточной части Украины. Когда на западе Украины появится артиллерия и другое оружие, они не станут посылать туда войска, а будут атаковать издалека, считает он. «Русские даже не собирались форсировать Днепр. Они намерены уничтожить украинские силы – и эта задача почти выполнена», – отметил полковник.

«Поэтому горькая правда заключается в том, что это опосредованная война, и мы отправляем массу украинцев на смерть – причем без малейшей надежды на значительные достижения», – резюмировал он.

Москва, Наталья Петрова

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