Националисты открыли огонь с «Азовстали»: в ДНР заявили о срыве эвакуации из Мариуполя

Украинские националисты сорвали эвакуацию мирного населения из Мариуполя, открыв минометный огонь по месту сбора граждан с территории завода «Азовсталь». Об этом сообщили в Народной милиции ДНР.

По словам официального представителя НМ ДНР Эдуарда Басурина, «сегодня по просьбе вице-премьера Украины Верещук российской стороной был организован гуманитарный коридор и предоставлен транспорт для эвакуации из Мариуполя гражданского населения».

Однако эвакуация «была сорвана украинскими националистами, открывшими с территории завода «Азовсталь» огонь из минометов по объявленному месту сбора граждан возле торгового центра «Порт-Сити» на бульваре Шевченко», отметил он.

Басурин добавил, что «благодаря профессиональным действиям российских военных, обеспечивавших безопасность места сбора граждан, удалось вывести всех собравшихся людей из-под обстрела и предотвратить жертвы среди мирного населения». Один из военнослужащих ранен.

Напомним, 21 апреля глава Минобороны РФ Сеергей Шойгу в ходе встречи в Кремле с президентом Владимиром Путиным доложил об освобождении Мариуполя, полном контроле его российскими войсками, а также о том, что оставшиеся украинские военные и неонацисты заблокированы на заводе «Азовсталь». Президент России в свою очередь приказал отменить штурм меткомбината и полностью заблокировать там украинских боевиков «так, что б муха не пролетела».

Москва, Наталья Петрова

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