Ракетчики РФ уничтожили завод по производству взрывчатки и 8 складов вооружений ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского предприятия по производству взрывчатки и пороха в Павлограде и восьми складов вооружений ВСУ.

«Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил», – сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Также российские ракетные войска и артиллерия ночью уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах Гусаровка и Великая Камышеваха Харьковской области.

Еще четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения были поражены высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах Барвенково, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области.

Ночью оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 26 военных объектов Украины – командно-наблюдательный пункт батальона и 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. «Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей», – рассказал Конашенков.

Кроме того, российские ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

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