На Украине призвали ЕС лишить Путина доходов от нефти

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 25 апреля, выступил с призывом ввести «реальное эмбарго на российскую нефть», – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте Twitter Кулеба написал: «Российская нефть полна украинской крови. Прекратите покупать это. ЕС нужно реальное эмбарго на российскую нефть. Кроме того, Россия отчаянно пытается обойти уже введенные ограничения. Давайте проясним: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте россиянам обманывать ограничения»

Кроме того, министр иностранных дел Украины обвинил мировой бизнес в «полумерах» и «отговорках»

«Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец военным преступлениям России, они должны сначала лишить Путина доходов от продажи нефти. Хватит отговорок и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют».

Следует отметить, что ранее стало известно, что в шестой пакет санкций вряд ли будет включено эмбарго на импорт российской нефти из-за разногласий между странами-членами ЕС.

Киев, Иван Бабурин

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