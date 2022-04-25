Украина призналась в серьезных последствиях российских ударов по железной дороге

Глава «Укрзализницы» (Украинские железные дороги) Александр Камышин в понедельник, 25 апреля, заявил, что ракетный обстрел пяти железнодорожных станций утром 25 апреля в разных регионах стал одним из тяжелейших ударов российских войск.

В эфире телемарафона Камышин сказал: «За всю историю войны это один из тяжелейших ударов нашего врага. Это системный удар по пяти станциям. Все эти ракетные удары были произведены в течение часа. Враг продолжает системно бить железнодорожную инфраструктуру. Поезда поехали, но полная ликвидация всех инфраструктурных потерь займет месяцы».

Напомним, что российские вооруженные силы нанесли ракетные удары по железнодорожным станциям в Жмеринке и Казатине в Винницкой области, Коростене в Житомирской области, а также во Львовской и Ровенской областях. Местные СМИ сообщили, что обстрелы вызвали задержки железнодорожных составов.

Киев, Иван Бабурин

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