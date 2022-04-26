Международный валютный фонд будет выделять Украине по пять миллиардов долларов ежемесячно

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 26 апреля, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) создал специальный административный счет, через который Украина будет получать $5 млрд. ежемесячно, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что в эфире телемарафона Шмыгаль сказал: «Мы озвучиваем цифру, подтвержденную Международным валютным фондом и Всемирным банком, – пять миллиардов долларов ежемесячно. Это те средства, в которых нуждается бюджет Украины для того, чтобы выполнить все социальные и гуманитарные обязательства перед жителями нашего государства».

Следует напомнить, что еще недавно президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украине нужна помощь в размере 7 млрд. долларов в месяц для компенсаций экономических потерь от специальной военной операции России на Украине.

Кроме того, Зеленский говорил о том, что «на восстановление страны потребуются сотни миллиардов долларов».

Киев, Иван Бабурин

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