На Украине педагоги, обучающие детей по российской программе, могут получить пожизненное заключение

Заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец выступила с разъяснениями, кто попадает под понятие «коллаборант» (предатель, сотрудничающий с врагом), – сообщает украинское издание Страна.ua.

В частности, Коломиец заявила следующее: «Если лица, которые занимают должности на временно оккупированных территориях с подачи агрессора, являются гражданами Украины, – они подпадают под определение «коллаборант» и должны понести уголовную ответственность. Что касается педагогов, то они подпадут под действие Закона, если будут учить детей по российской программе и фактически будут проводить пропагандистскую работу в учебных заведениях».

Напомним, что в середине марта текущего года на Украине вступил в силу закон о коллаборационизме. В нем прописаны сроки до 15 лет и пожизненное заключение.

Кроме того, по словам замминистра юстиции Украины, закон не имеет обратного действия, поэтому распространяется исключительно на события, которые произошли или происходят с момента вступления в силу закона о коллаборационизме.

В минюсте Украины также пояснили, что, по закону, коллаборационизмом в Украине считается: участие в боевых действиях на стороне государства-агрессора, активное сотрудничество с оккупационными органами, организация выборов на временно оккупированных территориях, публичное отрицание вооруженной агрессии России, призывы к свержению независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране открыто уже более 600 уголовных дел за коллаборационизм.

Киев, Иван Бабурин

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