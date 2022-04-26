Украинская армия переходит на стандарты НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 26 апреля, заявил, что украинские войска переходят на натовские стандарты оружия, – сообщает РИА Новости.

В видеообращении в одной из соцсетей Кулеба сказал: «Что касается оружия... Могу сказать одно: украинской армии будет, чем воевать. Мы перешли в абсолютно новую фазу – перевод ВСУ на натовское оружие, натовский стандарт, и это уже происходит. Все началось с одиночных шагов и решений. Президент смог убедить президента Байдена в первую очередь, что пришло время это сделать. И к нам поехали сначала гаубицы, но это только начало. К нам поедет гораздо больше».

Следует отметить, что за последние месяцы США поставили оружия и боеприпасов Украине на сумму в четыре миллиарда долларов, а американские союзники ее практически удвоили. Последние партии включают танки, артиллерию, ударные беспилотники и вертолеты.

Кроме того, президент США Джо Байден ранее заявил, что запросит конгресс о дополнительных средствах на военную помощь Украине.

Киев, Иван Бабурин

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