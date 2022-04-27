НАТО приняло решение подгонять ВСУ под свой формат

Министр обороны Алексей Резников Украины в среду, 27 апреля, сообщил, что ВСУ перейдет на западные калибры и технику, – сообщает украинское издание Страна.ua.

В своем аккаунте одной из соцсетей Резников написал: «Соответствующее стратегическое решение приняли министры обороны 40 стран мира в ходе встречи на американской военной базе «Рамштайн» в Германии. Украина уже получает артиллерию калибра 155 мм, и постепенно это обеспечит полное взаимодействие украинской армии с армиями стран НАТО. Украинские артиллеристы, тренировавшиеся на самоходной артиллерийской установке 155-мм калибра на полигоне в одной из стран, поразили цель с первого выстрела».

Украинский телеграм-канал «Политика Страны» пишет, что переход украинской армии на западные калибры и технику является неизбежным, поскольку запасы техники и вооружения советских калибров быстро исчерпываются. А своё производство боеприпасов под эти калибры отсутствует.

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»