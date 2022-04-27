В Киеве заявили, что в России склады будут взрываться чаще

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в среду, 27 апреля, заявил, что в ближайшие недели в приграничных с Украиной районах России будут все чаще взрываться склады, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, Подоляк сказал: «Интенсивность демилитаризации РФ, особенно в приграничных районах, на мой взгляд, в последующие недели будет только существенно возрастать. И это будет вызывать наконец-то у россиян вопрос: «А что же мы делаем в Украине? Почему мы там два месяца убиваем людей так массово, и какую цену мы готовы за это заплатить?»

Следует напомнить, что ранее советник главы Офиса украинского президента давал понять, что Украина имеет отношение к атакам на военные склады России в приграничных районах и назвал это «кармой».

Киев, Иван Бабурин

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