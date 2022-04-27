Арестович анонсировал наступление украинских войск в июне

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в среду, 27 апреля, заявил, что украинские войска перейдут в наступление в июне. Это станет возможно благодаря освоению поступивших с Запада вооружений.

В эфире одного из Ютуб-каналов Арестович сказал: «Я думаю, к концу мая – началу июня мы увидим западную военную помощь в товарных количествах. Сейчас образцы уже есть. Но так, чтобы они пришли в тех количествах и том качестве, которое может изменить правила игры на поле боя, это где-то конец мая – начало июня. Потому что время нужно на доставку, на производство... Может, даже середина июня. В этот период оно начнет прямо сказываться на поле боя».

Также советник главы Офиса президента Украины заявил, что ВСУ будут готовы наступать, когда новое оружие будет освоено, военные пройдут с ним учения и боевое налаживание.

«Этого не надо ждать завтра. Это все тоже конец мая – середина июня, не раньше. Но зато это же будет совсем другая война. Россияне будут стоять в позиционной обороне, причем на огромном пространстве – от Харькова до Херсона... У них всего 90 000 войск, никакого второго эшелона нет. Это будет уже наше наступление. Мы будем громить противника и выгонять его с нашей земли. Вот это будет весело!», – заявил Арестович.

Киев, Иван Бабурин

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