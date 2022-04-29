Польша передала Украине более 200 советских танков и десятки БМП

Польша поставила Украине свыше 200 советских танков Т-72, а также несколько десятков боевых машин пехоты (БМП). Об этом сообщает Польское радио. Отмечается, что этого количества достаточно для формирования двух бригад.

На этой неделе премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил информацию о передаче Варшавой танков Киеву, но не уточнил ни количество поставленной техники.

Ранее танки Т-72 передала Украине Чехия. У Польши имеется почти 400 единиц этой техники. Часть танков, по решению руководства оборонного ведомства, в 2019 году была модернизирована. Украинской армии Польша передает, в первую очередь, танки, которые не прошли модернизацию.

По данным польских властей, военная помощь Киеву со стороны Варшавы уже превысила 7 млрд злотых (1,5 млрд евро).

Москва, Наталья Петрова

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