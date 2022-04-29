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Пятница, 29 апреля 2022, 21:43 мск

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На Украине снесли памятник «слуге сталинского режима» Максиму Горькому

На Украине в городе Винница в пятницу, 29 апреля снесли памятник русскому и советскому писателю Максиму Горькому. Решение о демонтаже памятника классику советской и мировой литературы одобрил исполком винницкого городского совета, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что винницкий горсовет принял решение о сносе памятника Горькомцу в рамках «системной работы по деколонизации Украины», а сам классик литературы назван «слугой сталинского режима». Также горсовет заявил, что Горький являлся основателем метода социалистического реализма в литературе, «способствовавшего закреплению идеологии большевизма и укреплению сталинского тоталитаризма в СССР».

По утверждению городских властей, что решение о сносе памятника было принято в ответ на петицию жителей Винницы, которая поступила в адрес исполнительных органов городского совета 15 апреля и набрала необходимое количество голосов горожан.

Памятник Горькому в центральном парке Винницы был установлен в 1968 году.

Винница, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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