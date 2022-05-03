Российская армия уничтожила логистический центр с западным оружием в Одессе

Вооруженные силы России высокоточными ракетами «Оникс» нанесли удар по логистическому центру на военном аэродроме в районе Одессы, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В результате атаки, по его словам, уничтожены ангары с беспилотниками «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и стран Европы.

По данным российского Минобороны, в ходе спецоперации ракетами воздушного базирования за ночь были поражены шесть военных объектов Украины, в том числе защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе поселка Слатино (Харьковская область), а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники. Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, ракетные войска поразили командные пункты 81-й аэромобильной бригады в районе села Долина и 77-й бригады территориальной обороны в районе Подоловки Харьковской области. В районе Кульбакино Николаевской области уничтожена пусковая установка РЗК С-300.

Вместе с тем артиллерийскими подразделениями поражены 54 огневых позиций артиллерии ВСУ, 38 опорных пунктов, а также 195 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 230 человек личного состава и 52 единицы вооружения и военной техники.

Помимо этого, российские системы ПВО за ночь уничтожили шесть украинских беспилотников в районах населенных пунктов Березовка Одесской области, Борщевая и Чернещина Харьковской области, Барвинок Херсонской области и Михайловка Донецкой Народной Республики. Кроме того, в районе Дмитровки (Запорожская область) сбита украинская баллистическая ракета «Точка-У», а в районе Изюма Харьковской области – два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 696 беспилотных летательных аппаратов, 286 зенитных ракетных комплексов, 2783 танка и других боевых бронированные машины, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1255 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2590 единиц специальной военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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