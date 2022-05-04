В Киеве заявили, что Венгрия вынашивает план захвата части территории Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов обвинил Венгрию в планах захватить часть украинской территории после начала спецоперации России.

«Она (Венгрия. – прим. ред.) почему-то считала, что может забрать часть своей территории», – цитирует Данилова «Украина.ру». Он также пригрозил Будапешту «последствиями» после урегулирования ситуации.

Позднее посольство Венгрии на Украине выразило возмущение в связи с заявлением секретаря СНБО. В диппредставительстве назвали высказывания Данилова беспочвенными и ложными, разжигающими ненависть к венгерскому народу и Венгрии. Дипломаты также потребовали объяснений от руководства Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Создатели ресурса назвали политика «антиукраинским пропагандистом» и «соучастником российских преступлений» из-за отказа Венгрии пропускать через свою территорию военную помощь для Украины.

* организация запрещена на территории России за размещение персональных данных граждан РФ

Киев, Наталья Петрова

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