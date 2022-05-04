ВС РФ разбомбили 6 ж/д подстанций, обеспечивавших доставку Киеву западного оружия

Российские войска нанесли ракетные удары по электроподстанциям на пяти железнодорожных станциях на Украине, в том числе во Львове, через которые украинской группировке войск на Донбассе доставлялись вооружения и боеприпасы производства США и европейских стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть тяговых электроподстанций в районах железнодорожных станций Подборцы, Львов, Волонец, Тимково и Пятихатка», – рассказал он.

Кроме того, Конашенков сообщил об уничтожении высокоточными ракетами воздушного базирования пусковой установки ракетного комплекса «Точка-У» в районе Новая Дмитровка и трех локаторов подсвета и наведения зенитно-ракетного комплекса С-300 в районах населенных пунктов Санджейка, Крысино и Вольнянск. В районе Новоалександровки, по его словам, ракеты поразили склад боеприпасов и девять районов сосредоточения живой силы и военной техники.

За ночь авиация ВКС России нанесла удары по 40 военным объектам, в том числе по понтонной переправе в районе Протопоповки, четырем складам боеприпасов и 34 районам сосредоточения живой силы и украинской военной техники.

Ракетные войска, по словам Конашенкова, поразили два командных пункта ВСУ, батарею системы залпового огня «Град», батарею самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и батарею гаубиц Д-30, а также четыре района сосредоточения живой силы и военной техники.

Кроме того, уничтожены 9 беспилотников в Харьковской, Николаевской областях, а также в ЛНР, в том числе один «Байрактар» в районе Александровки Харьковской области, и сбиты 4 ракеты «Смерч» в районе населенного пункта Великая Камышеваха.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов, 2807 танков и других боевых бронированные машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщал представитель Минобороны РФ.

Москва, Наталья Петрова

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