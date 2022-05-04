На Украине готовятся выпустить памятную монету о специальной военной операции России

Пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) в среду, 4 мая сообщает, что начинает работу над созданием первой памятной монеты о специальной военной операции.

Сообщается, что по итогам открытого голосования регулятор выбрал пять работ в номинации «Лучший эскиз». В числе победителей оказались дизайн-проекты: «В единстве – сила», «Остров Змеиный», «Призрак Киева», «Слава Героям» и «Украина – мать героев».

В номинации «Лучшая творческая работа» победили работы: «Берегиня», «Героям слава!», «Приглашаем в Чернобаевку», «Аист» и «Слава Героям!».

«Рассмотрев все эскизы и учтя результаты народного голосования, Национальный банк Украины начинает работу по созданию первой монеты «В единстве сила», – сообщает пресс-служба регулятора.

Киев, Иван Бабурин

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