Киев внес в санкционный список патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Пресс-служба Нацагентства Украины по предупреждению коррупции в среду, 4 мая, сообщила, что ведомство внесло в санкционный список патриарха Кирилла и певца Николая Расторгуева.

На сайте ведомства сообщается, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл и российский певец, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев внесены в санкционный список нацагентства по предупреждению коррупции Украины в раздел – «пока не применены санкции».

В обосновании для наложения санкций для патриарха Кирилла указывается: «Выразил поддержку духовенства военной спецоперации на Украине, благословил ее». Также в вину патриарху Московскому Киев вменяет также то, что он «призвал народ сплотиться вокруг власти и сделать Россию непобедимой».

Николай Расторгуев был внесен в санкционный список Киева за то, что был «участником провоенного митинга Владимира Путина, который прошел 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве, сыграл важную роль в российской пропаганде и поддержал российскую политику, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Следует напомнить, что по состоянию на 4 мая 2022 года в санкционном списке Киева значится 15458 физических лиц и компаний.

Киев, Иван Бабурин

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