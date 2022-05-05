В Киеве запретили проведение акции родственников «азовцев»*, заблокированных на «Азовстали»

Национальная полиция Украины запретила в четверг, 5 мая, объявленную на этот день на площади Независимости в Киеве акцию родственников украинских военных, заблокированных в Мариуполе на заводе «Азовсталь» российскими войсками, – сообщают украинские СМИ.

Издание «Цензор», в частности, сообщает, что родственники «азовцев»* планировали выйти с призывом спасти их с «Азовстали», но Нацполиция запретила акцию.

По словам участников мероприятия, несколько небольших акций провести все же удалось. По его словам, было несколько акций на Софийской площади, на площади Независимости. Отец одного из боевиков сообщил, что акция получилась скандальной. Представители власти к людям не вышли.

«Сегодня, когда мы туда пришли, было довольно много полиции. Нам начали говорить, что акцию нельзя проводить, потому что из-за военного положения собрания людей запрещены», – рассказал отец одного из «азовцев»*, находящихся на «Азовстали» в Мариуполе.

Мужчина выразил негодование бездействием киевских властей. В частности, он заявил: «Наши родные находятся на «Азовстали». Они там уже в окружении. Это длится уже 71 день. Нам постоянно говорят, что все будет хорошо, что о них помнят, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Поэтому мы сейчас пытаемся привлечь внимание общества к тому, что проблема не решается, и ее нужно решать».

Позже, по словам участника акции его и еще несколько человек полиция задержала.

«Полиция сказала подойти к машинам для проверки на какие-нибудь наркотические вещества, на запрещенные вещи. Потом просто начали заламывать руки и затаскивать в эти автомобили. Меня увезли в полицию, несколько часов держали, собирали объяснения, как они это называют. Через четыре часа отпустили», – сообщил журналистам мужчина.

О задержании на акции также сообщила мать еще одного боевика из полка «Азов»*. Причина такая же – военное положение и запрет массовых мероприятий.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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