Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 5 мая, заявил, что все страны НАТО «хотят надрать задницу России», но боятся это сделать – сообщает телеканал Sky News.

«Причина, по которой так много людей в странах НАТО, включая политиков, восхищаются Украиной, очень проста. Это потому что Украина не боится Россию. Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора», – заявил Кулеба в интервью телеканалу и добавил, что «Запад действует против Москвы руками Киева».

Киев, Иван Бабурин

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