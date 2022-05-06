ВС РФ разбомбили крупный склад боеприпасов ВСУ и уничтожили комплексы «Точка-У» и С-300

Минобороны России сообщило об уничтожении склада боеприпасов украинских вооруженных сил на заводе «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожен крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в городе Краматорск», – заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу, 6 мая.

Кроме того, российские военные уничтожили тактический ракетный комплекс «Точка-У» ВСУ в районе населенного пункта Новотаврическое Запорожской области уничтожен тактический ракетный комплекс «Точка-У» украинских войск.

Всего авиация ВКС РФ за ночь поразила 24 военных объекта Украины, среди них: 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, артбатарея на огневых позициях, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения в районе Краснополье в ДНР.

Ракетные войска, по словам Конашенкова, уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300 в районе населенного пункта Никифоровка в ДНР, а также поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Вместе с тем артиллерия поразила шесть пунктов управления, три склада боеприпасов, 187 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 26 украинских артиллерийских батарей. В результате ударов уничтожено до 280 личного состава и 41 единица военной техники.

Российскими средствами ПВО сбиты украинские Су-25 и МиГ-29 в районе населенного пункта Преображенное в ЛНР, а также перехвачены четыре баллистические ракеты «Точка-У».

Также в течение ночи уничтожены 13 украинских беспилотников над населенными пунктами Барвенково, Балаклея Харьковской области, Старомихайловка, Ясиноватая Донецкой Народной Республики, Первомайск, Луганской Народной Республики и Чернобаевка Херсонской области.

Москва, Наталья Петрова

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