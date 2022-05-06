Украинским силовикам разрешили проводить обыски по ночам и без понятых

На Украине во время военного положения разрешили силовикам проводить обыски ночью и без понятых. Новая норма прописана в законе о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, который был принят 14 апреля и вступил в силу 1 мая, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что новая норма в законе определяет, что без понятых обыск можно провести, если привлечение понятых невозможно или связано с потенциальной опасностью для их жизни или здоровья.

Также в новом законе Украины говорится, что проведение следственных действий в ночное время (т.е. с 22 часов до 6 часов) не допускается, за исключением неотложных случаев, когда задержка в их проведении может привести к потере следов уголовного правонарушения или побега подозреваемого, а также помимо совершения уголовного производства в порядке УПК.

Киев, Иван Бабурин

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