Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 мая, призвал федерального канцлера Германии Олафа Шольца сделать «мощный шаг» и посетить Киев 9 мая, когда Россия отмечает День Победы, – сообщает Alarabiya.news.

Выступая перед представителями британского аналитического центра Chatham House по поводу приглашения германского канцлера на Украину, Зеленский заявил следующее: «Он приглашен, приглашение открыто, это было уже некоторое время. Его приглашают приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг – приехать сюда 9 мая, в Киев. Я не объясняю значения, я думаю, вы достаточно культурны, чтобы понять, почему».

Украинское издание Страна.ua сообщило, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров также подтвердил , что Зеленский пригласил Шольца приехать в Украину 9 мая.

Отметим, что Зеленский пригласил Шольца после того, как в апреле отказал в поездке в Киев президенту Германии Штайнмайеру.

Кроме этого, украинская сторона до сих пор не принесла извинений за посла Украины в Германии Андрея Мельника, который назвал канцлера ФРГ Шольца «обиженной ливерной колбасой».

Киев, Иван Бабурин

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