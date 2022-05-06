Киев не доволен скоростью предоставления зарубежной помощи

Министр финансов Украины Сергей Марченко на онлайн-брифинге в пятницу, 6 мая, заявил, что он не удовлетворен скоростью, с которой финансовая помощь поступает из-за рубежа, – сообщает Guardian.

Издание пишет, что глава украинского минфина заявил, что «страна изо всех сил пытается сбалансировать свой бюджет после 10 недель» российской военной спецоперации.

«Из-за недостаточности введенных санкций, Москва все еще чувствует себя вполне комфортно благодаря высоким ценам на нефть и газ», сказал Марченко и призвал ввести полное международное эмбарго на поставки российской нефти и газа.

Следует напомнить, что ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с начала российской военной спецоперации Украина уже получила более 12 млрд. долларов поддержки в виде вооружений и финансов.

Отметим также, что сегодня, 6 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден 9 мая подпишет принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву.

«В понедельник президент подпишет Закон о ленд-лизе для защиты демократии на Украине», – сказала Псаки.

Киев, Иван Бабурин

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