Зеленский: Я – президент Украины, а не мини-Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House в пятницу, 6 мая, заявил, что является президентом Украины, а не мини-Украины, – сообщают украинские СМИ.

Говоря о необходимых условиях для возобновления переговоров с Россией, Зеленский заявил: «Я был избран президентом Украины, а не мини-Украины».

«Минимальным шагом, чтобы мы начали нормально разговаривать, чтобы разблокировать дипломатический формат относительно остановки войны между Украиной и Россией, должно быть восстановление ситуации, которая была до полномасштабного вторжения, до 24 февраля. Им нужно отойти на действовавшие в то время линии соприкосновения и разграничения, вывести войска за эти линии. Тогда можно будет говорить», – сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский заявил о невозможности «сдачи» Мариуполя.

«Мариуполь не будет сдан, потому что там уже нечего сдавать. Мариуполь полностью разрушен. Они там убили все живое. Там осталось небольшое количество людей, военных и гражданских, на заблокированной «Азовстали». Мариуполь можно было бы разблокировать раньше, если бы у нас было нужное нам вооружение. Это больше невозможно».

Киев, Иван Бабурин

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