Власти Одессы пригрозили уголовной ответственностью горожанам за публикацию фото и видео «прилетов» российских ракет

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в своем видеообращении в субботу, 7 мая, предупредил горожан об уголовной ответственности за публикацию фото и видео прилетов, – сообщают украинские СМИ.

В опубликованном видео Братчук говорит: «К вам уже выезжают те люди, которые проведут с вами профилактическую беседу».

«Кто повыкладывал в социальные сети уже все, что только можно, потому что ему интересно, потому что он хочет хайпануть. Помните, был ракетный удар по нефтебазе и тех людей, которые выкладывали это, задержали? Напоминаю о криминальной ответственности – сейчас все социальные сети, телеграм-каналы, промониторены», – сказал спикер ОВА, обращаясь к одесситам.

Одесса, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»