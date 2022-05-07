Украина забрала почти сто тысяч долларов у «дочки» корпорации «Росатом»

Генпрокуратура Украины в субботу, 7 мая, заявила, что передала в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 3 млн. грн. (около $99 000), принадлежащих дочернему предприятию российской госкорпорации «Росатом», – сообщает деловое издание Ведомости.

В своем Telegram-канале украинская генпрокуратура сообщила, что «по данным следствия, конечным бенефициарным собственником «Росатом Восточная Европа» является подконтрольная правительству России государственная структура. «Дочка» госкорпорации работает в Киеве».

«Подольской окружной прокуратурой Киева совместно с правоохранителями в управление АРМА передано средства компании-резидента РФ на сумму более 3 млн. грн.», – сообщили в генпрокуратуре Украины.

В украинской прокуратуре также заявили, что счета «Росатом Восточная Европа» арестованы в рамках расследования уголовного дела по фактам «присвоения или завладения имуществом и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Напомним, что 1 апреля текущего года Верховная рада Украины приняла закон о национализации имущества российских компаний и граждан, а также всех, кто поддерживает проведение военной операции на территории республики.

В соответствии с положениями украинского закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости.

Киев, Иван Бабурин

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