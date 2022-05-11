Арестовичу начали угрожать родственники «азовцев»*

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в среду, 11 мая, заявил, что в его адрес стали поступать угрозы со стороны родственников боевиков, заблокированных на металлургическом комбинате в Мариуполе, – сообщает украинское издание Страна.ua.

Как сообщает издание, Арестович заявил следующее: «Моей жене и мне лично вторые сутки идут угрозы от лиц, представляющихся женами и родственниками бойцов «Азова»*. Говорят, что нам грозит казнь, меня, жену и моих детей убьют. Обвиняют, что мы списываем «Азов»*. Хочу напомнить, что на «Азовстали» находятся также пограничники, КОРД, 36-я бригада морской пехоты и территориальная оборона Мариуполя. И их родственники почему-то ничего не пишут».

Советник главы Офиса украинского лидера также сказал, что у него нет вопросов к звонящим ему «обезумевшим от горя» родственникам бойцов.

«У меня есть вопросы к тем, кто им это советует делать. Подумайте, к чему это приведет», – заявил Арестович.

Обвинения в адрес Офиса президента, что тут не занимаются спасением боевиков «Азова»*, Арестович назвал «грязной политической игрой».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Киев, Иван Бабурин

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