Глава МИД Украины заявил, что Германия должна дать надежду украинскому народу на вступление в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в ФРГ в четверг, 12 мая, заявил, что Германия дать надежду народу Украины на лучшее будущее, в котором его страна является частью Европейского союза, в связи с чем ФРГ должна взять на себя ведущую роль в переговорах о вступлении Украины в состав ЕС, – сообщает Die Welt.

В интервью немецкому изданию Кулеба сказал: «Германия должна играть здесь ведущую роль. Речь идет не только о том, чтобы снабдить нас оружием. Речь также идет о том, чтобы дать надежду народу Украины в том, что он борется не только за свою страну и наше право на существование как нации, но и за лучшее будущее, в котором Украина является частью Европейского союза».

«Вопрос заключается не в немедленном вступлении его страны в Евросоюз, а в предоставлении Киеву статуса кандидата, который юридически закрепит Украину на пути евроинтеграции», – заявил Кулеба и выразил признательность ЕС за «теплые слова в адрес Украины».

«Мы больше не хотим принимать половинчатые решения. Эта война является результатом половинчатых мер и решений последних восьми лет всех сторон, включая нас самих», -резюмировал министр иностранных дел Украины.

Берлин, Иван Бабурин

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